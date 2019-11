Ambtenaren, vakbonden en oppositie verenigen zich tegen afslankingsplannen gemeentepersoneel: “Keihard en respectloos!” Sander Bral

13 november 2019

12u33 5 Edegem Het klinkt moord en brand in Edegem. Dinsdagmiddag Het klinkt moord en brand in Edegem. Dinsdagmiddag kondigde het gemeentebestuur aan dat er zal afgeslankt worden bij het eigen personeel, al dan niet gedwongen. Ambtenaren, vakbonden en oppositie uitten dezelfde avond nog hun ongenoegen aan het gemeentehuis. Volgens vakbonden en oppositie staan er zestig tot zeventig jobs op de helling.

Er hing al langer onrust in de lucht bij gemeentepersoneel en vakbonden. Dinsdagmiddag sloeg de bom dan in, na een vakbondsoverleg werden de Edegemse ambtenaren door het lokaal bestuur ingelicht in de Gemeentehallen. Daar hingen toen al zwarte vlaggen en cynische boodschappen op. Later dinsdagavond werden er nog verschillende acties gevoerd tegen de besparingsmaatregelen.

30%

Vakbondsafgevaardigde Paul Vandenbussche (ACV) spreekt van dertig percent geschrapte banen. “Dat betekent dat om en bij de zestig personeelsleden slecht nieuws hebben gekregen. De besparing zal gezocht worden in het niet meer vervangen van gepensioneerde medewerkers, het niet meer verlengen van tijdelijke contracten, de uitbesteding van de huisvuilophaling en verzorging van het Ecopark aan intercommunale IGEAN vanaf juli 2020 en de uitbesteding van het groen-, straat- en gebouwenonderhoud.”

Privatisering

“Verder wordt de poetsdienst geprivatiseerd, cultuurhuis Huis Hellemans, evenementenlokaal Hangar 27, de cel onthaalmoeders en de buitenschoolse kinderopvang IBO”, hekelt Vandenbussche. “Verder wordt het duurzaamheidsbeleid en de ontwikkelingssamenwerking afgebouwd en worden logistieke ondersteuning aan verenigingen, wijken en buurt én het schoolbusvervoer stopgezet.”

“De dag dat heel Edegem verliest”

Grootste oppositiepartij Groen spreekt zelfs van zeventig bedreigde jobs en heeft het over “de dag dat heel Edegem verliest”. “Het personeel verliest: zeventig mensen verliezen hun job, hun collega’s zullen met minder evenveel werk moeten opvangen”, zegt gemeenteraadslid Jeroen Van Laer. “De verenigingen verliezen: lokalen op Fort 5 worden duurder, uitlenen van materiaal via de privémarkt zal duurder worden net zoals activiteiten in Hangar 27.”

“Wél belastingverhoging”

“De Edegemnaar verliest”, gaat Van Laer verder. “Dienstverlening uitbesteden aan de privé kost ook geld, de burger zal meer moeten gaan betalen voor dezelfde diensten. Bovendien krijgen we ook minder service voor dezelfde belastingsbijdrage, want aan de belastingen wordt niet gesleuteld. N-VA klopt zich op de borst de belastingen niet te verhogen maar doet dat dus wel via een slinkse weg.”

“Het gemeentebestuur verliest ook zelf”, besluit Groen. “Door de totale uitverkoop van de gemeentelijke dienstverlening verliest het bestuur iets zeer kostbaars: beleidssturing. N-VA geeft de controle weg, ze zetten zichzelf op de achterbank zonder te weten wie er aan het stuur zit en naar waar er gereden wordt. Het lijstje van diensten dat afgeschaft of geprivatiseerd wordt, is dramatisch.”

“Keihard N-VA-beleid”

Ook de andere oppositiepartijen zijn niet mals voor het bestuur. “N-VA oogst wat het de vorige legislatuur gezaaid heeft. Drama voor de inwoners, maar vooral voor alle betrokken medewerkers en hun naasten”, aldus fractieleider Bart Breugelmans (CD&V). “De mensen die ons en onze gemeente al jaren dienen, voeren terecht protest tegen een keihard en compleet respectloos N-VA-beleid”, voegt sp.a daaraan toe. “Het bestuur heeft wel geld om te investeren in een nieuw gemeentelogo en bespaart niet op het aantal schepenen”, besluit Andre van Ekelenburg (PVDA) cynisch. “Wil de laatste het licht uitdoen?”