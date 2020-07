Alweer bestuurder klemgereden door politie op snelweg in Antwerpen: 3 verdachten gearresteerd Sander Bral

07 juli 2020

10u20 16 Edegem Opnieuw is er in het Antwerpse op de snelweg een wagen klemgereden door de politie, deze keer op de E19 in Edegem. Er werden drie verdachten ingerekend. De afgelopen twee weken werden er al twee auto’s door de politie klemgereden op de Antwerpse Ring.



Rond half acht dinsdagochtend kon de politie met groot machtsvertoon een vluchtende bestuurder klemrijden op de E19 in Edegem richting Brussel. De verdachte chauffeur werd al gevolgd door de Nederlandse politie vanaf het Nederlandse Woensdrecht. Het is nog niet duidelijk waarom hij daar op de vlucht sloeg. Met behulp van de Belgische federale wegpolitie kon hij uiteindelijk gestopt worden.

De federale politie en het parket van Antwerpen bevestigen de feiten maar kunnen in het belang van het gerechtelijk onderzoek niet veel kwijt. “Drie verdachten werden gearresteerd", zegt Kristof Aerts van het parket. “Ze worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Turnhout.”

Drugs

Afgelopen zondag werd er ook al een wagen gestopt door de politie op de snelweg. De politie kon de vluchtende verdachte klemrijden op de Ring ter hoogte van afrit Deurne aan het Sportpaleis. Er werden toen drugs gevonden in de wagen. Een week eerder werden twee Fransen van de Ring geplukt nadat ze de 25-jarige drugscrimineel M.R.C. probeerden te ontvoeren voor zijn woning op Linkeroever.

Of er nu ook drugs in het spel zijn, is dus nog niet geweten.