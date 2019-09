Als muziekliefhebbers niet meer naar een concert kunnen... dan komt Antwerp Symphony Orchestra toch gewoon naar hen Sander Bral

12 september 2019

15u57 0 Edegem Met Antwerp Symphony Orchestra Mobiel wil het 35-koppig orkest onder leiding van dirigent Steven Verhaert muziek brengen bij diegenen die letterlijk belemmerd worden om een concert bij te wonen. Na verschillende ziekenhuizen, opvangcentra en gevangenissen passeerde het orkest donderdag het Edegemse woonzorgcentrum Immaculata.

“Memorabele belevenissen staan centraal in ons woonzorgcentrum”, benadrukt Max Cassiers van Immaculata. “De passage van Antwerp Symphony Orchestra - de vroegere ‘Filharmonie’ - maakt deel uit van een reeks speciale momenten. Een honderdtal eigen bewoners en een stuk of veertig bezoekers van dienstencentrum Den Appel genoten een uur lang van het orkest in ons café Kletskop.”

Onder leiding van dirigent Steven Verhaert speelde 35 muzikanten klassieke muziek. Klassiekers als Puccini en Brahms kwamen aan bod maar evengoed The Beatles. “We hebben tijdens het concert enkele bewoners een traan zien wegpinken door de schoonheid van de muziek.”

Emotionele brief

Het verhaal achter de komst van Antwerp Symphony Orchestra is uniek. “Een paar jaar geleden schreef onze toenmalige coördinator welzijn een brief naar het orkest”, zegt Max. “En dat sloeg blijkbaar aan, het orkest raakte geëmotioneerd en besloot daarom om hier te komen spelen. De bewoners keken al weken uit naar dit concert. Ze hebben zelf niet meer de mogelijkheid om naar de Koningin Elisabethzaal te gaan in de stad dus hebben we de muziek maar naar hier gehaald.”