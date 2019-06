Allereerste ploeg met enkel MS-patiënten voetbalt met BV’s en Antwerpse voetbalcoryfeeën Sander Bral

12 juni 2019

17u20 1 Edegem De Edegemse velden aan Kattenbroek zijn dit weekend het decor voor het allereerste voetbaltoernooi van Move to Sport. De Kontichse vzw zet zich in voor de strijd tegen de zenuwziekte MS. In een minitoernooi nemen veteranen van het Antwerpse topvoetbal het tegen elkaar op en BV’s zoals Jonas Van Geel en Jelle Cleymans shotten tegen een ploeg met enkel MS-patiënten: “De MS-Stars, een wereldwijd unicum.”

Gewezen coryfeeën van Royal Antwerp FC, Beerschot, Berchem Sport en KV Mechelen en ander bekend volk als Bruno Vanden Broecke, Guga Baul en Rik Verheye. Ze tekenen allemaal present voor de allereerste Move to Sport Cup van de gelijknamige vzw. De opbrengst gaat naar de strijdt tegen de zenuwziekte multiple sclerose of MS. Zaterdag nemen de veteranen van de Antwerpse topclubs het tegen elkaar op voor het goede doel. Het minitoernooi wordt voorafgegaan door een wedstrijd van Vlaamse televisiesterren tegen de MS-stars, een ploeg die uitsluitend uit MS-patiënten bestaat.

MS-Stars

“Een wereldwijde primeur”, zegt Paul Van Ash, voorzitter van Move to Sport en oudgediende bij Berchem Sport. “Het team bestaat uit MS-patiënten van Brugge tot Hasselt met vooral jonge spelers. Ze kijken er enorm naar uit. Eén van de spelers kreeg de diagnose in 2016 en heeft zich ietwat laten gaan. Vorige maand schreef hij zich in om mee te kunnen voetballen zaterdag. Hij is pas sindsdien terug beginnen bewegen en sporten. En dat is het belangrijkste voor MS-patiënten, blijven bewegen. Nog geen tien jaar geleden werd er van uitgegaan dat mensen met MS het zo kalm aan moesten doen. Het tegendeel is intussen bewezen, met Move to Sport proberen wij de patiënten in beweging te houden en te sensibiliseren.”

Oudstrijders uit het Antwerpse

Paul heeft door zijn sportief verleden heel wat contacten in de Antwerpse professionele voetbalwereld. Voor Beerschot hebben onder andere Patrick Vervoort en Nick Schippers bevestigd, die zelf ook in het bestuur van Move to Sport zit. KV Mechelen stuurt onder andere Piet den Boer en Alain De Nil en Royal Antwerp wordt door ondermeer Jonas De Roeck en Marc Van Der Linden vertegenwoordigd.

De illusie dat MS-patiënten moeten stilzitten is gelukkig de wereld uit. Blijven bewegen is de sleutel. Paul Van Ash

“Het is impressionant om te zien hoe al die gasten gereageerd hebben op de vraag om mee te komen shotten”, gaat Paul verder. “Initieel wilden we met wat vrienden een match tussen oud-Beerschot en oud-Berchem opzetten maar al snel kwam er ook interesse bij de oudstrijders van Antwerp en Mechelen. Dankzij acteur Nico Sturm, die actief is bij het Edegemse Ik Dien, hadden we snel ook een veld gevonden. Hij heeft er mee voor gezorgd dat we ook een ploeg met tv-sterren bij elkaar konden krijgen die het tegen de MS-Stars zal opnemen.”

De match tussen MS-Stars en BV’s start zaterdag om 13.30 uur op de velden van Kattenbroek. Een uur later starten de schiftingswedstrijden Beerschot-Berchem en Mechelen-Antwerp. Om 15.30 uur wordt de finale gespeeld tussen de winnaars en de troosting tussen de verliezers. De toegang is gratis, mensen kunnen wel steunkaarten kopen voor vijf euro die aan een tombola verbonden is met als hoofdprijs een smart-tv van 55 inch.

De vzw Move to Sport werd in 2011 opgericht door Paul van Asch en kompanen. Hoofddoel van de vzw is om MS-patiënten in beweging te houden en ze samen met hun omgeving te sensibiliseren. Opbrengsten gaan naar wetenschappelijk onderzoek rond MS.