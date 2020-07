Allereerste Antwerpse woonwijk verwarmd door industriële restwarmte: Cathy Berx (CD&V) legt eerste symbolische warmtebuis Sander Bral

01 juli 2020

18u17 0 PROVINCIE Woningen die verwarmd worden door industriële restwarmte? Binnenkort is het geen fantasie meer in Edegem waar de driehonderd nieuwe residenties van woonwijk Minerve verwarmd zullen worden door de industriële processen van de Agfa-Gevaertfabriek over de grens met Mortsel. Gouverneur Cathy Berx (CD&V) zakte woensdagavond af naar Edegem voor deze provinciale primeur: “Onze provincie neemt het voortouw in duurzame stadsontwikkeling.”

Het warmtenet voor de nieuwe woonwijk Minerve van projectonwikkelaar Revive op de grens tussen Edegem en Mortsel krijgt eindelijk vorm. Antwerps gouverneur Cathy Berx (CD&V) liet woensdagavond symbolisch de eerste buis van het warmtenet de grond in zakken. Daarmee gaf ze ook het officiële startschot voor de bouw van driehonderd nieuwe woningen die verwarmd zullen worden door de restwarmte van de in de volksmond genoemde ‘filmrolletjesfabriek’ of Agfa-Gevaert in Mortsel.

Potentieel

Het is het eerste bouwproject in de provincie waarbij restwarmte van privé-industrie gebruikt wordt voor verwarming en sanitair warm water. Het Mortselse bedrijf zet al jaren in op energie-efficiëntie met onder andere absorptiekoeling en warmtepompen maar er is nog veel potentieel om extra energie te recupereren. Niet enkel in Mortsel en Edegem, de provincie en de rest van het land staan vol met industriële sites waarvan de restwarmte zo goed als volledig verloren gaat via schouwen. Heel wat van die sites bevinden zich relatief dicht bij één of meerdere woonwijken.

(lees verder onder de foto)

Droom

“Dat is mijn droom”, zegt gouverneur Berx. “Een provincie Antwerpen waarin evenveel hernieuwbare energie wordt geproduceerd als gebruikt. Samen met vele partners werken we daar elke dag aan. Dit bijzondere project draagt substantieel bij tot de verwezenlijking van die droom. Onze provincie neemt steeds meer en meer het voortouw in duurzame stadsontwikkeling en laten we daar ook trots op zijn. Zonder twijfel zal dit goede voorbeeld ook andere gemeenten en bedrijven inspireren, binnen en buiten Antwerpen. Het is een wezenlijke stap naar een klimaatneutrale regio en een klimaatneutraal land.”

Buurt investeert zelf

De ontwikkeling, realisatie en het beheer van het warmtenet gebeurt onder de vleugels van vennootschap Warmte Verzilverd, dat bestaat uit energiecoöperaties ZuidtrAnt-W en Ecopower en expertisebureau Kelvin Solutions. “Naast de nieuwe woningen worden ook kringwinkel Opnieuw & Co en een productie-eenheid van Agfa-Gevaert zelf verwarmd door het net”, benadrukt Karen Feyen van Warmte Verzilverd. “Het project wordt hoofdzakelijk gefinancierd via de lokale energiecoöperaties. Dat betekent dat buurtbewoners zelf kunnen investeren in hun eigen warmtenet en zo bijdragen aan de groene warmte van de toekomst.”

Twee gigawattuur

De bouwwerken van de eerste fase met zestien huizen en zestig woningen zijn intussen gestart. Vanaf 2022 mag de nieuwe woonwijk zijn eerste nieuwe bewoners verwelkomen. Het warmtenet zal een jaar eerder al operationeel zijn en twee gigawattuur recupereren, ruimschoots voldoende voor alle driehonderd woningen van Minerve. Daarnaast moet de momenteel quasi volledig gebetonneerde site plaatsmaken voor 23.000 vierkante meter groen en zal de wijk autoluw zijn.