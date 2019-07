3D-model VTC Edegem in Oostenrijk geproduceerd en nadien hier opgebouwd ADA

14 juli 2019

12u17 0 Edegem De werken aan het Vrijetijdscentrum Kruispunt liggen op schema en vorderen gestaag. De fundering zit er in en de riolering geplaatst. Vanaf half juli wordt het een tijdje wat rustiger op de bouwplaats. Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt. Er wordt een 3D-model gemaakt dat nadien in Oostenrijk geproduceerd wordt.

“Vrijwel de gehele bovengrondse constructie van het VTC bestaat uit hout. Deze houten constructie wordt in zijn geheel geprefabriceerd en dit vraagt een minutieuze voorbereiding. De aannemer werkt ook tijdens het bouwverlof door aan het digitale 3D-model waarin elk houten onderdeel tot in detail is uitgetekend”, klinkt het bij de gemeente Edegem, goed drie maanden nadat de werken aan het nieuwe Vrijetijdscentrum van start gingen. Na het bouwverlof gaat het digitale model naar de fabriek in Oostenrijk waar alle onderdelen geproduceerd zullen worden.

In de loop van september komt het gebouw dan in onderdelen naar Edegem om daar in vlot tempo te worden geassembleerd. In oktober staat de volledig houten hoofdconstructie overeind en zal de vorm van het VTC voor het eerst zichtbaar zijn. Vervolgens zal de aannemer het gebouw zo snel mogelijk wind- en waterdicht maken.

Duurzaam en betaalbaar

Bouwen met hout is veel duurzamer dan bouwen met beton. “Ons VTC vormt, samen met soortgelijke gebouwen die op dit moment over de gehele wereld worden gezet, de voorhoede van een duurzame houtrevolutie waarbij grote gebouwen, die traditioneel worden gebouwd in staal en beton, nu worden opgetrokken uit hout.” Gemeentediensten zijn bij wijze van vooronderzoek naar dergelijke gebouwen gaan kijken. Volgens hen zal deze bouwmethode steeds vaker toegepast worden en bovendien is het erg betaalbaar.

Het grote voordeel van het grootschalige gebruik van hout volgens de gemeente is dat op die manier de uitstoot van het broeikasgas CO² voorkomen wordt. Voor elke ton koolstof die je in hout opsluit en gebruikt in de bouw, bespaar je ongeveer 4,4 ton aan CO2 emissies.

Bij een dergelijk modern houten gebouw moet je overigens niet denken aan traditionele balken en planken. De balken en kolommen bestaan uit gelamineerd hout en de vloeren en deel van de wanden bestaan uit gelamineerde panelen (Cross Laminated Timber), een soort uit te kluiten gewassen multiplex.

De afgelopen jaren werkte het gemeentebestuur Edegem aan de bouw van een nieuw vrijetijdscentrum (VTC) met bibliotheek op de hoek van de Strijdersstraat met de Terelststraat, naast Huis Hellemans. De studieopdracht werd toegewezen via de procedure van de Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester. Op 26 november 2018 gunde het schepencollege de bouw van het nieuwe vrijetijdscentrum aan NV Thys Bouwprojecten. Het nieuwe vrijetijdscentrum kost zo een 3,1 miljoen euro.