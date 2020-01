34-jarige fietser uit Antwerpen vecht voor zijn leven na aanrijding in Edegem Sander Bral

21 januari 2020

09u19 0 Edegem Een 34-jarige fietser uit Antwerpen is levensgevaarlijk gewond geraakt bij een aanrijding in Edegem dinsdagochtend. De fietser stak de Prins Boudewijnlaan over net op het moment er een bestelwagen kwam aangereden. “Ze moeten elkaar niet gezien hebben en een aanrijding kon niet meer voorkomen worden.”

Het ongeval deed zich dinsdagochtend vroeg voor rond zes uur. De 34-jarige fietser uit Antwerpen fietste op dat moment richting Antwerpen op het linkse fietspad, dus in tegenovergestelde richting. “Ter hoogte van de Ter Tommenstraat stak de fietser de Prins Boudewijnlaan over”, zegt Dirk Fonteyne van de lokale politiezone HEKLA. “Op dat ogenblik kwam de bestelwagen net aangereden. Beide mannen hebben elkaar duidelijk niet gezien en het kwam tot een aanrijding. De fietser moest in kritieke toestand naar het Universitair Ziekenhuis gebracht worden. Ook de 42-jarige bestelwagenchauffeur uit Edegem, werd naar het ziekenhuis vervoerd omdat hij in shock verkeerde.”

De Prins Boudewijnlaan richting Antwerpen was ruim een uur volledig afgesloten zodat politie, hulp- en takeldiensten veilig hun werk konden doen.