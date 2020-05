220 zorgverleners laten haren knippen door kappers in het UZA Annelin Marien

14 mei 2020

20u13 37 Edegem Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen nodigde vandaag 14 kappers uit de buurt uit om hen tips te geven over hoe ze zichzelf en hun klanten best kunnen beschermen. Het UZA wil hen namelijk helpen bij de veilige heropstart van de kapperszaken op 18 mei. De kappers voegden daarbij ook de daad bij het woord, en knipten op vrijwillige basis de haren van 220 zorgverleners.

Vanaf 18 mei mogen kapperszaken hun deuren weer openen. Met het oog op een veilige heropstart, deelde het UZA graag de kennis die ze tijdens de afgelopen weken opbouwde in de preventie van COVID-19 en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen met 14 kappers van Kreatos, Cizzo en Costa del Kapsalon. Ook de medewerkers van UZA zijn enthousiast over het eenmalige initiatief: 220 zorgverleners schreven zich in voor een welverdiend ontspanningsmoment en lieten hun haren knippen op het werk.

“De afgelopen weken waren erg intensief voor onze medewerkers. Als dank en waardering voor hun flexibiliteit en inzet, leggen we hen graag in de watten met een frisse haarcoupe”, legt Hildegard Hermans uit, personeelsdirecteur UZA. “We hebben de afgelopen maanden heel wat expertise opgebouwd in preventiemaatregelen en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Die kennis delen we graag, ook aan kappers. Zij komen immers dicht in contact met hun klanten. Dat we lokale handelaars op deze manier kunnen helpen, doet ons plezier. ” (lees verder onder de foto)

Kapster Britt van Kreatos uit Nijlen knipte alvast heel wat coupes in het UZA vandaag. “De workshop over hygiëne in de kapperszaak was enorm leerrijk, en ga ik zeker toepassen in mijn eigen zaak. Nadien kwam er elk halfuur een zorgverlener, van wie we de coronacoupe hebben bijgewerkt. Van 9 uur ‘s morgens tot 18 uur zijn we zo bezig geweest, en de zorgverleners waren meer dan enthousiast! Zij kregen immers al toegang tot de kapper voor de rest van België, en aanschuiven moesten ze ook niet. Ik vond het zelf ook fantastisch om te doen: het menselijk contact deed deugd, en vooral dat ik voor het medisch personeel iets terug kon doen om hen te bedanken. Een leuke try-out voor maandag!”