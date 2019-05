“We worden goede vriendjes met de vleermuizen”: Kaffée Allée bereikt compromis over uitbating zomerbar in Fort 5 Sander Bral

24 mei 2019

15u35 0 Edegem De vleermuizen in en rondom Fort 5 hoeven niks te vrezen: als de nieuwe zomerbar Kaffée Allée er donderdag de deuren opent, zullen de uitbaters er alles aan doen om de beestjes te beschermen. Zo zal de zomerbar geen versterkte muziek spelen en het grootste deel van de activiteiten binnen in de loods organiseren.

Begin april gaf het Edegemse gemeentebestuur de uitbaters van de voormalige zomerbar aan de oude Agfa-site de toestemming om ook de nieuwe zomerbar aan het fort te organiseren. Kaffée Allée had het beste dossier binnengebracht maar er was nog één spelbreker: de vleermuizen in en rond het fort. Om de diertjes niet te veel te storen zaten Kaffée Allée, het gemeentebestuur en het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos de afgelopen maand samen om tot een oplossing te komen.

Muziek van vogeltjes

“We hebben een paar zaken in ons plan aangepast om tot een compromis te komen tussen een aangename zomerbar en het natuurbehoud van de fortsite”, zegt Geert Verheyden van Kaffée Allée. “Zo zal er buiten nooit muziek gespeeld worden en binnen in de loods enkel akoestisch. Er is buiten immers muziek genoeg van de vogeltjes”, lacht Geert.

“Verder hebben we een deel van onze activiteiten zoals de petanquebaan naar binnen verhuisd. Er is namelijk enorm veel lichtinval in de loods. Het grootste deel van onze zomerbar is nu overdekt met een uitgebreide toog en een salonnetje met biljart, darts en een televisietoestel om bijvoorbeeld een belangrijke rit van de Ronde van Frankrijk te volgen.”

Eigen eten meebrengen

Buiten is er wel nog een strand met zandbak, tafels en stoelen en een barbecue met picknicktafels. “We blijven ons laagdrempelig concept behouden”, gaat Geert verder. “Bezoekers worden nog steeds aangemoedigd om hun eigen eten mee te brengen. Drinken kunnen ze bij ons kopen. Nieuw is Recup Café buiten de loods. Een bruin kroegje met gratis wifi waar mensen nog even kunnen werken voor ze bij ons komen aperitieven. We zijn een samenwerking aan het opstarten met vzw Manufactuur Cultuur en Het Bolwerk Coworking om meer activiteiten te organiseren. Daarover binnenkort meer.”

Kaffée Allée opent donderdag de deuren om 16.00 uur voor een vierdaagse tot en met zondag. Daarna is de zomerbar alle dagen tot middernacht open behalve op sluitingsdag dinsdag. In de week vanaf 16.00 uur en in het weekend vanaf 12.00 uur.