‘Verdienstelijke Edegemnaar’ Karin Leveau schenkt kunstwerk aan gemeente uit dankbaarheid Sander Bral

29 september 2019

17u28 0 Edegem Edegems kunstenares Karin Leveau schenkt één van haar werken aan het gemeentebestuur van Edegem. Het zal een plaats krijgen in het nieuwe vrijetijdscentrum Kruispunt dat volgend jaar geopend wordt. Leveau maakte het werk ‘The Sky is the Limit’ vorig jaar al in het teken van het Antwerpse kunstproject Cadixroute.

Vorig jaar nam Karin Leveau deel aan de Cadixroute, het kunstproject op het Eilandje in Antwerpen. Voor het project werd haar werk ‘The Sky is the Limit’ uitvergroot op een paneel van twee bij twee meter. Ze schenkt dit werk nu aan het gemeentebestuur.

“Ik doe dit uit erkentelijkheid voor mijn verkiezing als verdienstelijke Edegemnaar in 2018”, zegt Karin. “Het is fijn dat het een mooie plaats zal krijgen waar iedereen er van kan genieten. Het schilderij komt voort uit puur buikgevoel, geïnspireerd door de aantrekkingskracht van water dat in een groot deel van mijn werken voorkomt. Water is de kracht van ons bestaan, het straalt zuiverheid uit en is de essentie van ons leven. Het verzicht brengt rust in mijn hoofd en de skyline geeft mij de houvast dat er achter de horizon de oneindigheid van ons bestaan heerst.”

De gemeente ontvangt het werk met open armen. “Lokale kunst in de kijker zetten doen we met veel plezier. Het werk zal een mooie plaats krijgen in het nieuwe vrijetijdscentrum Kruispunt.”