‘Langste Edegemse Feesttafel’ voor het goede doel Sander Bral

26 december 2019

12u54 0 Edegem Rikolto, vroeger bekend als Vredeseilanden, daagt met de campagne ‘Het Grootste Diner’ heel het land uit om collectief te koken, gezond en duurzaam. Er worden momenteel al 72 etentjes georganiseerd in België. Ook Edegem doet mee, op 11 januari.

Het lokaal bestuur van Edegem organiseert in samenwerking met de vrijwilligers van adviesraad EGRIS ‘De Langste Edegemse Feesttafel’ in het teken van Rikolto’s ‘Het Grootste Diner’. Vijftig personen kunnen mee aanschuiven op het gemeentehuis voor een heerlijk feestmaal met lokale, duurzame en gezonde ingrediënten. In ruil doen de deelnemers een vrije gift aan goede doel Rikolto.

Rikolto, vroeger bekend als Vredeseilanden, is een internationale onafhankelijke organisatie die zich inzet voor boerenfamilies en hun organisaties zodat ze zich uit de armoede werken en tegelijk de toekomst van voedsel wereldwijd veilig stellen. De organisatie is ook actief in Zuid -en Midden-Amerika, Afrika en Azië.

Bourgondiërs

“In Edegem houden we van het goede leven, we zijn Bourgondiërs pur sang”, zegt burgemeester Koen Metsu (N-VA). “Lekker eten en ondertussen onze lokale ondernemers in contact brengen met onze geëngageerde vrijwilligers? Dat is pas een mooie, duurzame start van het nieuwe jaar. Het water loopt me al in de mond”, likkebaardt Metsu.

Een plaats reserveren voor het etentje van het gemeentebestuur op zaterdag 11 januari kan via deze link. Mensen kunnen ook zelf een etentje organiseren ten voordele van Rikolto. Registreren via deze link.