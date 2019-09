Exclusief voor abonnees “Het verwijt dat een rechtsgezinde homo een schande is voor de holebigemeenschap? Dat maakt me kwaad” Wie is Lawrence Vancraeyenest, de kersverse voorzitter van Jong N-VA? Sander Bral

20 september 2019

15u42 5 Edegem Lawrence Vancraeyenest (33) was nog maar net nationaal voorzitter van Jong N-VA of hij kwam al onder vuur te liggen, nadat hij in een komische tweet Wallonië wilde verkopen aan Donald Trump. Wij spraken de Edegemse schepen over de moeilijkheden die hij ondervindt als homo, over Schild & Vrienden en over zijn overleden vriend Dylan Vandersnickt.

Lawrence Vancraeyenest komt origineel uit het West-Vlaamse Izegem, hij ging naar school in het Klein Seminarie in Roeselare. Nadien verhuisde hij naar Oostkamp bij Brugge waar zijn ouders nog steeds wonen. Vooraleer hij een jaar in Leuven woonde, zat hij op kot in Antwerpen. Het is in die periode dat hij zich aansloot bij de Edegemse hockeyclub Royal Victory en dus veel vrienden maakte in de Antwerpse zuidrand. “Daarom ben ik zeven jaar geleden definitief in Edegem komen wonen”, zegt Lawrence.

Met zijn politieke overtuiging en diploma’s handelsingenieur en rechten onder de arm belandde Lawrence, na even als junior auditor en assistent rechtsexpert te werken, al snel bij N-VA waar hij zich opwerkte tot nationaal coördinator lokaal beleid. In 2010 startte hij mee de jongerenafdeling van N-VA in het arrondissement Brugge-Torhout-Oostkust waar hij uiteindelijk voorzitter werd en in 2013 werd hij nationaal verkozen als algemeen secretaris. Nadat hij afgelopen oktober ook lokaal verkozen werd, ging hij in januari aan de slag als schepen voor onder andere jeugd, wijkwerking en duurzame ontwikkeling. Hij is momenteel ook raadgever aan het kabinet van Philippe Muyters, niet toevallig ook van Edegem. “Of ik al die jobs kan combineren met het voorzitterschap van Jong N-VA? Dat zullen we binnenkort moeten bekijken met de partij.”

