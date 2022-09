Duurste veulen ooit geveild, activist Jef Elbers zet Lidl op stelten en vermiste piloot uit WOII gevonden : dit mocht u niet missen op ‘In de buurt’ dit weekend

In de buurtWij selecteerden de verhalen die u niet mocht missen op HLN In de buurt dit weekend.

1. Het Herentalse veilingbedrijf Equbreeding.auction heeft afgelopen week het duurste veulen ooit geveild. Het drie maanden oude veulen ‘Das Machine EQ Z’ ging voor een recordbedrag van 360.000 euro – meer dan een verdubbeling van het vorige record – de deur uit. “Het veulen is de enige volle broer ven Emerald, die nog op olympisch niveau heeft gesprongen en een van de beste dekhengsten ter wereld is. Hij ziet er ook abnormaal mooi uit”, vertelt Matthias Claeys van Equbreeding.auction.

Volledig scherm Protestactie Jef Elbers in de Lidl van Knokke-Heist. © RV

2. De politie van Knokke-Heist is vrijdagmiddag tussenbeide gekomen in de Lidl van Knokke-Heist. Vlaams activist Jef Elbers (74) voerde er geïmproviseerd actie ‘om de verfransing van Knokke-Heist tegen te gaan’. De zeventiger gooide onder andere een pallet koffie tegen de grond, maar van vandalisme was volgens hem geen sprake. Maar de winkel verlaten? Neen, dat wou hij niet meteen. “Raak me niet aan! Ik ben ongewapend en niet gevaarlijk.”

Volledig scherm De flamboyante therapeute, auteur en influencer Lieve Van Weddingen verkondigt een vrouwelijke revolutie © Vertommen

3. Therapeute, auteur en influencer Lieve Van Weddingen (48) roept sterke gevoelens op. Haar volgers dragen haar op handen, terwijl haar tegenstanders luid borstkloppend hun ongenoegen van zich af schrijven. Online prikkelt de Leuvense met speelse en uitdagende foto’s en boodschappen, waarin ze vrouwen oproept het juk van zich af te werpen en bevrijd door het leven te flaneren. Onlangs verkondigde ze zich uitsluitend nog tot het sterke geslacht te richten, en riep ze op tot een vrouwelijke revolutie. “Mannen zijn fantastisch en hoeven zich helemaal niet bedreigd te voelen: ook hen wil ik bevrijden.”

Volledig scherm Linda Shauvin (links) en Chris Nuyts (rechts) bij de gedenksteen aan het veld van de crash. © Liese Demeulenaere

4. Na een zoektocht van zowat 20 jaar heeft de Amerikaanse Linda Shauvin (81) eindelijk gemoedsrust gevonden. Het vliegtuig van haar vader, piloot Eugene Shauvin, werd tijdens de Tweede Wereldoorlog neergeschoten in Retie, maar zijn lichaam werd nooit teruggevonden. Opgravingen van het Amerikaanse leger leverden initieel niets op, maar Linda bleef hemel en aarde verzetten opdat de zoektocht zou doorgaan. Met resultaat.

Volledig scherm Illustratiebeeld van het plantjesweekend, voor Kom op tegen Kanker © Geert De Rycke

5. In twee Carrefour Market warenhuizen in Kortrijk waren vrijwilligers dit weekend niet welkom om er actief azalea’s te verkopen voor Kom op tegen Kanker. Alleen onbemande standjes mochten er. “Onze mensen werden afgeblaft, ze waren totaal van hun melk”, zegt coördinator Pascale Goeminne. Volgens de eigenaars van de warenhuizen waren de onbemande standjes een gulden middenweg, omdat klanten zich eerder al eens niet respectvol benaderd voelden.

Volledig scherm Cohousing Bijgaardehof. © BELGA

6. In Gent is zaterdag het grootste ‘cohousing’-project van Vlaanderen geopend. De 159 bewoners hebben een eigen appartement, maar delen bijvoorbeeld de keuken, de eetkamer of de wasmachine. “We moeten verstandiger omgaan met de schaarse ruimte die er is”, vat schepen van Stadsontwikkeling Sami Souguir (Open VLD) samen.

Volledig scherm Dwarsligger in Melle © Jill Dhondt

7. Honderd procent soeverein zijn. Voorzien in je eigen eten, water, energie, woningen, dat is waar een jonge gemeenschap in Melle van droomt. De bloeiende groep telt al meer dan vierhonderd leden en beheert een domein dat zo’n vijf hectare groot is. In de serres worden groenten gekweekt, maar ook bijeenkomsten gehouden. Wij kregen een unieke inkijk.

