Duurste veulen ooit geveild, activist Jef Elbers zet Lidl op stelten en vermiste piloot uit WO II gevonden: dit mocht u niet missen op ‘In de buurt’ dit weekend

Roeselare NVMBB op uitstap richting Arras

De leden van de Roeselaarse vaderlandslievende vereniging NVMBB, regio Noord en Midden West-Vlaanderen trokken op jaarlijkse uitstap richting Arras. Ze bliezen ’s morgens verzamelen aan eet- en sfeercafé ’t Motje waarna het eerst richting Saint-Laurent Blangy ging voor een ontbijt. Vervolgens werd de rit verdergezet naar , waar de eerste halt La Carrière Wellington was. Dit unieke museum vertelt het verhaal van de Slag van Arras in 1917 en gaat onder meer in op het netwerk van ondergrondse gangen die cruciaal waren bij de verovering van de Duitse linies en het leven van vele geallieerde soldaten redden door hen ondergronds te brengen. Na de lunch trok het gezelschap naar het Mémorial International Notre-Dame-De-Lorettete in Ablain -Saint-Nazaire, de laatste rustplaats van 40.000 Franse soldaten die tijdens WO I om het leven kwamen. In de onmiddellijke omgeving werd ook een moment van respect en hulde gehouden bij het monument waarop 580.000 namen staan van soldaten die in Nord-Pas de Calais om het leven kwamen in WO 1. De dag werd afgesloten met een bezoek aan brouwerij Vander Ghinste en een bezoekje aan ’t Motje, waar de dag startte. Geert Messiaen, voorzitter van de NVMBB, blikt tevreden terug. “Het was een zeer geslaagde en vooral leerrijke, bijwijlen zelfs emotionele uitstap in een uitstekende vriendschappelijke sfeer”, oordeelt hij.

7:50