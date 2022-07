Duo bestraft voor productie van GHB: "Al zijn vierde veroordeling”

In mei viel de politie een woning binnen in Grobbendonk waar B.V. en R.V. op dat moment samen verbleven. De inval kwam er nadat de politie informatie had gekregen dat R.V. drugs produceerde en jongeren zou aanzetten tot drugsgebruik. In de kamer van B.V. vond de politie 13,8 gram cannabis, twee flessen GHB, crystal meth, een fles GBL en medicatie. In de kamer van R.V. stootte de politie op 17 gram cannabis, xtc-pillen en ook Kamagra-pillen. Elders in de woning lagen drie flessen GHB, een receptenboek voor de aanmaak ervan, 18 gram xtc, 101 gram speed en drie capsules met crystal meth.