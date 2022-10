Duizenden mensen zien Yves Lampaert in zijn gele trui winnen tegen een paard op Winkel Koerse: “Het was pittiger dan verwacht”

In zijn gele trui na de winst in de eerste rit van de Tour de France in Denemarken moest Lampaert het opnemen tegen de veertienjarige ruin van Chris Staessen uit Staden. De eigenaar zat zelf in de sulky. “Hij komt al 42 jaar naar Winkel Koerse, de eerste keer was op zijn veertiende”, liet speaker Bart Maertens horen. De man had zelfs de wielen van zijn sulky in het geel gespoten, maar dat mocht niet baten tegen de geletruidrager. “Ik moest heel diep gaan. Tegen een paard is geen evident duel”, reageert Lampaert. “Op het einde kwam het paard nog opzetten en moest ik nog een tandje bijsteken.”

Traditie

De vreugde langs het parcours was dan ook groot. Aan de overkant van café Arbeidershuis, in de buurt van de finish, stond gewezen zelfstandig schilder Antoine Maertens (85) te supporteren. “Als kleine jongen kwam ik met mijn ouders al naar Winkel Koerse kijken. Ik heb dan ook nog de vele edities meegemaakt dat er nog geen zand op straat lag. Winkel Koerse is voor mij een jaarlijkse traditie. Ik kom hier heel mijn vriendenkring tegen. Een van de mooiste wedstrijden vind ik de dubbele sulky’s. Mijn zoon Bart (gemeenteraadslid in Ledegem voor CD&V/VD, nvdr) behoort tot het bestuur en is de speaker van dienst. Vroeger was ik na Winkel Koerse de ‘laatste man’, maar gezien mijn leeftijd ga ik deze keer niet zo lang blijven”, lacht de Winkelnaar.

Kinderloop

Traditioneel liepen nog voor Lampaerts race ook de kinderen van het eerste leerjaar van vrije basisschool De Groeitoren met een in de klas zelfgemaakt paardje over het parcours. Voor nieuwe directeur Valentine Decorte, opvolger van Stefaan Breughe, was het haar eerste Winkel Koerse. “Wat een volksfeest. Het is een fantastische ervaring. Veel volk ken ik hier nog niet, maar ik kwam toch al een paar bekende gezichten tegen. Ik heb met de kinderen meegelopen, maar op dat ‘vals plat’ was het toch niet te onderschatten.”

Dubbele sulky

Nog een andere race was die met de dubbele sulky. In een van die twee wedstrijden deed ook schepen Wally Corneillie (CD&V/VD) mee. “We hebben nipt verloren, maar het was wel leuk”, vertelt Wally. “Mijn eerste keer ging gepaard met de nodige stress, maar ik was verwonderd door de vele aanmoedigingen. De komst van Yves Lampaert vind ik de max. Ik beschouw het een eer om in zijn voorprogramma te mogen zitten.”

Voor de ondertussen 166ste editie hadden de organisatoren voor een extraatje gezorgd met voltige door drie amazones van DivertidO uit Izegem, op paarden van de stal Pottie uit Gullegem. Ze brachten hun spektakel op het paard zelfs twee keer. Nadien werden gele gadgets uitgedeeld zodat het parcours zoveel mogelijk geel kleurde voor de koers van Lampie.

