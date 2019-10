Zwangere Ellen zoekt naar zwangerschapskledij na woningbrand: “Al mijn kledingstukken verloren” Antoon Verbeeck

19 oktober 2019

18u47 0 Duffel De Duffelse Ellen Gommers (28 jaar) heeft een oproep gelanceerd naar dames uit de regio die nog wat zwangerschapskledij kunnen missen. Vorige woensdag werd haar huis in de Dokter Jacobsstraat getroffen door een brand waarbij haar zwangerschapskledij verloren ging.

Op woensdagavond was Ellen, in het bijzijn van haar zoontje van 1,5 jaar, de was aan het doen in haar veranda, daar waar haar wasmachine en droogkast staan. “Ik kwam terug van de keuken toen ik merkte dat het raam van de veranda zwart zag. Toen zag ik de vlammen uit de droogkast schieten. Ik nam mijn zoontje bij de hand en vluchtte naar buiten, waarna ik de brandweer verwittigde”, vertelt Ellen. “In de veranda stonden wasmanden met kledij, waaronder één met mijn zwangerschapskledij in . Ik had in totaal vier jurkjes en vier zwangerschapsbroeken, wat voor mij voldoende was om de negen maanden zwangerschap comfortabel te overbruggen.”

Duur

Via Facebook zoekt Ellen, die in april haar tweede kindje verwacht, naar vrouwen die hun zwangerschapskledij willen uitlenen. “Ik verwacht zeker geen stapels kledij te ontvangen, maar enkele stuks zou wel mooi zijn. Momenteel moet ik het stellen met een joggingbroek. Echt heel goed zit dat niet, met die steeds maar dikker wordende buik van me.” Naast zwangerschapskledij en de droogkast, gingen ook de buggy en de voetbalkledij van Ellens echtgenote Rebecca De Laet (29 jaar) in vlammen op. “Ook al onze schoenen zijn we kwijt. En met twee vrouwen in huis waren dat er wel wat”, knipoogt Ellen. “Maar onze prioriteit momenteel is het inzamelen van zwangerschapskledij. Ik denk dat elke zwangere vrouw wel weet hoe duur zulke kledij is. Opnieuw gaan shoppen zit er voor mij niet in.”

Technisch defect

“De brandweer vertelde me dat ik snel gehandeld heb. Enkele minuten later en de schade zou veel groter zijn geweest. Mogelijks konden we dan dan niet meer naar huis terugkeren. De oorzaak van de brand zou bij een technisch defect van de droogkast liggen”, legt Ellen uit. “Momenteel hangt er nog een rookgeur in ons huis en de ramen en deuren zijn aan vervanging toe. Familie en vrienden zijn ons nu aan helpen door onder andere de kledingstukken die de brand hebben overleefd te wassen. Gelukkig krijgen we heel wat steun.”

Gezondheid kind

“Als zwangere vrouw kan je een voorval als dit echt wel missen. Het bezorgde me heel wat stress. Ons zoontje is onder de indruk van het hele gebeuren en telkens wanneer hij de zwartgeblakerde muren en ramen in ons huis ziet, begint hij te wenen. Ik ben voor alle zekerheid ook naar de dokter geweest. De brand en alle bekommernissen erna hebben gelukkig geen effect gehad op de gezondheid van ons kindje.” Wie Ellen wil helpen kan haar een berichtje sturen via haar Facebook-profiel.