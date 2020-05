Zwaaimomenten voor bezoekers Duffel woonzorgcentrum Sint-Elisabeth breiden uit: “Sociaal contact is belangrijk” Antoon Verbeeck

14 mei 2020

10u28 0 Duffel Woonzorgcentrum Sint-Elisabeth uit Duffel gaat vanaf maandag 18 mei de zwaaimomenten, die er nu al zijn, uitbreiden. Sint-Elisabeth mikt daarbij op ongeveer een half uur bezoek per week per bewoner.

“Binnen de mogelijkheden van ons woonzorgcentrum en het personeel werken we een regeling uit die bezoek aan onze bewoners mogelijk maakt. We houden daarbij maximaal rekening met de gezondheid van bewoners, bezoekers en personeel”, zegt Bruno Vansteenwegen, directeur van woonzorgcentrum Sint-Elisabeth en beleidscoördinator zorg. “Net omdat de testresultaten goed zijn en omdat blijkt dat onze inspanningen lonen, kiezen we er voor om bezoek niet in een afzonderlijke ruimte te ontvangen. We begrijpen wel dat sociale contacten voor onze bewoners belangrijk zijn. Daarom zullen de huidige zwaaimomenten, waarbij de bewoner binnen blijft en het bezoek buiten, uitgebreid worden. We mikken daarbij op ongeveer een half uur bezoek per week per bewoner. Onze medewerkers van het technisch centrum zijn al volop in de weer om extra tentjes te plaatsen. We brengen de familieleden op de hoogte van onze werkwijze en posten ook nog informatie hierover op onze Facebookpagina.”

Eén positieve test

“Al het personeel en alle bewoners van woonzorgcentrum Sint-Elisabeth zijn ondertussen getest op Covid-19. Alle testen waren negatief, op één bewoner na. Deze is in quarantaine geplaatst en was al positief getest tijdens een ziekenhuisopname. Het gaat natuurlijk om een momentopname, maar we weten daardoor dat onze voorzichtige aanpak de juiste is. Dit resultaat is bovendien een hart onder de riem voor alle medewerkers van woonzorgcentrum Sint-Elisabeth. Zij hebben de voorbije periode enorme inspanningen geleverd”, besluit schepen van Zorg Luc Van Houtven.