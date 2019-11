Zomerfestival LochtFest stopt na verwachte vermindering gemeentelijke subsidie: “Inkomgeld vragen was geen optie” Antoon Verbeeck

08 november 2019

15u14 0 Duffel Een nieuw subsidiereglement van de gemeente Duffel betekent het einde voor zomerfestival LochtFest. De organisatie voorspelt dat haar gemeentelijke subsidie met 70 procent zal verminderen en trekt na 18 jaar de stekker uit het gratis evenement, dat de laatste jaren zo’n 8.000 bezoekers telde. “Een betalend festival organiseren was voor ons geen optie”, klinkt het.

In 2001 besloten de jeugdraad en het gemeentebestuur van Duffel om samen het cultureel aanbod in Duffel te vergroten door een festival te organiseren. LochtFest was geboren. In 2008 werd de feitelijke vereniging van vrijwilligers, ondertussen niet langer geleid door de gemeente, omgevormd tot LochtFest VZW. LochtFest groeide in de loop der jaren uit tot een tweedaags event met drie podia en kreeg onder andere Daan, Tourist LeMC, Gorki, Praga Khan en The Black Box Revelation over de vloer. Een 19de editie komt er echter niet. “Terwijl veel gratis festivals de voorbije jaren betalend werden en/of stopte, bleef LochtFest trouw aan de kernwaarde. Een gratis festival, voor iedereen toegankelijk. Financieel was dit mogelijk dankzij subsidie en door de inbreng van trouwe sponsors. De festivalbezoekers droegen sinds enkele edities hun steentje bij door aankoop van steunbandjes ”, zegt Kris Deckers, bestuurslid van de vzw.

70 procent

“Een maand geleden, toen de eerste stappen naar een 19de editie al waren gezet, liet de gemeente ons weten dat de subsidiecriteria worden aangepast. Het feit dat wij een gratis festival, met voldoende terreinfaciliteiten, een hoog bezoekersaantal en een breed publiek zijn, maakt de score niet bijzonder groot binnen deze nieuwe criteria waardoor we nu minder budget ontvangen. Onze subsidie zal met ruim 70 procent worden verminderd. De waarde van een gratis familie evenement, onze grote troef, is ondergewaardeerd in de nieuwe subsidiecriteria. We worden vanaf dit jaar ook verplicht om betalende security in te zetten. Door de sterke daling van de inkomsten en extra hoog oplopende kosten is het niet langer verantwoord om dit gratis familiefestival te organiseren.”

Nog niet officieel

Schepen van Feestelijkheden Lili Stevens (CD&V) is verrast door de beslissing van de vzw. “Het nieuwe subsidiereglement, dat voor een eerlijkere verdeling moet zorgen, kreeg nog geen groen licht van het schepencollege en de gemeenteraad. Er worden momenteel nog aanpassingen in aangebracht. Het is jammer dat LochtFest nu al beslist om ermee te stoppen”, reageert Stevens. “De vraag naar professionele security wordt ons opgelegd door de hogere overheid en is geen gemeentelijke eis. Ik heb voorgesteld om de steunbandjes die de organisatie nu verkoopt te houden als vaste festivalbandjes en om een laag inkombedrag te vragen. Maar de vzw was niet gewonnen voor dit idee.”

Gratis blijven

“Uit de gesprekken met de gemeente bleek dat er in het advies dat op tafel lag alleen nog maar enkele punten en komma’s zouden worden aangepast. Als organisatie kunnen wij geen maanden wachten op een officiële bevestiging. Dan krijgen we later, wanneer we met het huidige budget al artiesten hebben vastgelegd, het deksel op de neus”, legt Deckers uit. “Het betalend maken van het festival lijkt voor sommige de meest evidente oplossing, maar LochtFest zou hierdoor zijn kernwaarde en toegankelijkheid voor een ruim publiek verliezen. De wijziging zorgt meer dan waarschijnlijk voor een enorme daling in publieksopkomst. En een aantal sponsoren hebben, net als veel vrijwilligers, hun inbreng gekoppeld aan het gratis karakter van het festival. Een betalend festival was dus voor ons geen optie. Het is heel jammer dat het na 18 jaar moet eindigen en we nemen niemand iets persoonlijk kwalijk. Mogelijks zullen we ons met de vzw inzetten voor de opstart van een kleinschaliger evenement.”