Zomerfestival Brakrock Ecofest lost eerste namen Antoon Verbeeck

14 november 2019

De eerste namen voor het zomerfestival Brakrock Ecofest 2020 zijn bekend. De organisatie achter het evenement geeft mee dat de bands The Bouncing Souls, H2O, Strike Anywhere, Authority Zero, The Flatliners, Belvedere, Drunktank, Drownway en CHASER naar Duffel zullen afzakken. Brakrock Ecofest vindt volgend jaar plaats op 7 en 8 augustus. De komende maanden zal de organisatie nog 36 namen lossen. Tickets voor het festival zijn reeds beschikbaar via www.brakrock.be.