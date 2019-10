Zoekactie naar verdacht duo TVDZM

24 oktober 2019

16u25

De politiezone Bodukap heeft donderdagnamiddag een zoekactie gehouden naar twee verdachte personen. Hierbij werd naast een speurhond ook nog de helikopter van de Federale politie ingezet. Omstreeks 12 uur verwittigde een buurtbewoner de politie. Die had naar verluidt twee mannen op het dak van een garage in het centrum van Duffel opgemerkt. De politie kwam massaal ter plaatse en startte een zoekactie op. Het duo is voorlopig spoorloos.