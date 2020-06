Zó past speelpleinwerking zich deze zomer aan: “Geen uitstapjes, geen busvervoer en kinderen blijven in dezelfde bubbel”



Antoon Verbeeck

06 juni 2020

09u38 0 Duffel Ook in de zomer van 2020 organiseert het lokaal bestuur van Duffel speelpleinwerking de Speelkriebel. De werking wordt opgedeeld in drie bubbels. Binnen elke bubbel kunnen 30 tot 45 kinderen samen spelen met een vaste ploeg animatoren.

Elke bubbel krijgt een kleur. De Groene Bubbel en Gele Bubbel vinden plaats op domein De Locht. De Oranje Bubbel vindt plaats in de wijkschool van Go! Kiliaan in de Borzestraat. “We zijn blij dat de speelpleinwerking deze zomer kan plaatsvinden”, zegt Dirk Broes (N-VA), schepen van Jeugd. “Kinderen moeten in de zomervakantie kunnen spelen en ravotten met hun vriendjes, en daarvoor is de Speelkriebel de ideale plek. Koken, waterspelletjes, knutselen, ravotten, bouwen: het kan allemaal op een veilige manier binnen de bubbel. Broers en zussen moeten binnen dezelfde bubbel ingeschreven worden, vriendjes waarmee kinderen willen samenspelen ook.”

Geen uitstapjes

Door de coronamaatregelen zal de Speelkriebel pas kunnen starten op maandag 6 juli. “Uitstappen zijn niet mogelijk en de voor- en naopvang wordt in elke bubbel zelf voorzien van 7.30 tot 17.30 uur. Eind juli wordt er wel anderhalve week extra speelpleinwerking voorzien, van 22 tot 31 juli. De Speelkriebelbus blijft al die tijd op stal.” De jeugddienst zoekt nog extra animatoren. Zij kunnen zich aanmelden bij het vrijetijdsloket van de gemeente. Meer praktische info rond de coronamaatregelen en over het inschrijven vind je op www.duffel.be/speelkriebel.