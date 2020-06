Wolf slaat toe in Duffelse schapenweide: “Het gaat om een nieuwe wolf” Antoon Verbeeck

06 juni 2020

18u45 96 Duffel Na Limburg en de Kempen is er nu ook een wolf gespot in Duffel. Het dier sloeg dit weekend toe in een schapenweide. De kans dat de wolf enkele dagen in de buurt zal blijven is reëel. “Maar zich in Duffel settelen doet die niet”, klinkt het.

Het dier sloeg zijn slag in Duffel-Oost maar waar precies, wil zowel de gemeente als het Agenschap voor Natuur en Bos liever niet kwijt. Wat wel zeker is, is dat het enkele schapen aanviel. Zes raakte verwond, twee werden doodgebeten. Volgens Jan Loos van Welkom Wolf kan men pas na een DNA-onderzoek met honderd procent zekerheid zeggen dat het effectief om een wolf gaat. “Toch lijkt alles in die richting te wijzen. Er werd een pootafdruk teruggevonden, die zeer sterk lijkt op die van een wolf. Bovendien werden de schapen ook zeer precies omgebracht. Een hond bijt in het wilde weg, een wolf is veel efficiënter in zijn aanpak. Zo werden de schapen in de hals gebeten en daarna opengereten. Daarna werden de ribben, de longen, het hart,... al het betere orgaan- en spierweefsel opgegeten”, vertelt Loos.

Ophokken

“Ambtenaren van het Agentschap voor Natuur en Bos hebben de nodige vaststellingen gedaan”, vertelt schepen voor Milieu en Natuur in Duffel Theo Boel (N-VA). “Een wolf, een beschermde diersoort in Vlaanderen, is voor de mens niet gevaarlijk. Zodra hij onraad ruikt, is hij weg. Het is wel belangrijk dat schapen- en geitenhouders ofwel hun dieren ’s nachts ophokken ofwel hun weiden elektrisch omheinen.”

Eigen territorium

“De kans bestaat dat het dier de komende dagen nog in Duffel wordt gespot, maar blijven doet die niet”, legt Loos uit. “Hij zoekt naar een eigen territorium, één waar die genoeg wild te vinden is. De Duffelse regio, en ver daarbuiten, kan hem dat niet aanbieden. De Noorderkempen en Limburg zijn aantrekkelijkere gebieden voor zijn soort. Het is nu al zeker dat dit dier, niet dezelfde wolf is als in de Kempen of Limburg. Het gaat om een nieuw exemplaar. De laatste zes maanden werden er al vier wolven gespot in de provincie Antwerpen, dat is heel uitzonderlijk.” Wie een wolf spot, in Duffel of ergens anders, mag Welkom Wolf op de hoogte houden via www.welkomwolf.be.