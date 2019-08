Werknemer belandt onder transpallet TVDZM

07 augustus 2019

Een werknemer van de internationale verpakkings- en papiergroep Mondi langs de A. Stockletlaan in Duffel is tijdens het werken woensdagmiddag gewond geraakt. De man kwam volgens de hulpdiensten met zijn voeten onder een transpallet terecht. Ook de brandweer werd opgeroepen. Even werd gevreesd dat het slachtoffer gekneld zat en de brandweer hem moest bevrijden. “Dat moest uiteindelijk niet gebeuren”, klinkt het. “Het slachtoffer kon worden bevrijd door een werknemer uit een naburig bedrijf.” Het slachtoffer droeg gelukkig veiligheidsschoenen. Hij werd overgebracht naar de EHBO-stand.