Wandelclub en gemeente stippelen samen 2 routes door Duffel uit: “Blijven bewegen is belangrijk tijdens coronacrisis” Els Dalemans

03 september 2020

18u34 2 Duffel het lokaal bestuur Duffel en de Duffelse wandelclub Wsv Neteland stippelden samen twee ‘buiten&gewone’ wandellussen uit. “Van zaterdag 5 tot en met zondag 20 september voeren we wandelaars langs de mooiste plekjes van onze gemeente.”

“Samen met de Duffelse wandelclub Wsv Neteland nam onze sportdienst het initiatief om ook tijdens coronatijden iets te kunnen aanbieden aan de Duffelaars. We weten allemaal dat blijven sporten en bewegen belangrijk is in tijden van corona. Daarom bieden we deze twee extra, tijdelijke routes aan die iedereen op eigen tijd en tempo kan wandelen”, zegt burgemeester Sofie Joosen.

Twee lussen

“Start en aankomst van de twee routes liggen aan de bibliotheek van Duffel. De lus van 6 km loopt langs de Nete naar Duffel sas, e lus van 10 km brengt wandelaars naar het Kloosterbos. Je kan ook de twee lussen samen nemen, zo vormen zij één lange wandeling van 15 kilometer. Beide trajecten zijn van 5 tot 20 september bewegwijzerd met geel-rode pijlen.”

Alle info: www.neteland.be en www.duffel.be/wandelen