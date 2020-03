Waar kan je in Duffel eten bestellen tijdens de coronacrisis? Lees hier waar u terecht kan Antoon Verbeeck

18 maart 2020

08u05 0 Duffel Door de verplichte sluiting tot 3 april toont de horeca zich in deze coronatijden van zijn creatiefste kant. Wij helpen graag een handje door enkele takeaway- en levermogelijkheden in Duffel onder de aandacht te brengen.

42Brasso

De zaakvoerders van 42Brasso in de Kiliaanstraat blijven niet bij de pakken zitten en houden ook tijdens de sluiting het fornuis warm. 42Brasso gaat zo veel mogelijk aan huis leveren wat op de fastfood-, lunch-, avond- en suggestiekaart staat. “Zolang de voorraad strekt/zolang toeleveranciers leveren/zolang onze chef overeind blijft”, klinkt het. Minstens 2 uur op voorhand bestellen. Niet op maandag en dinsdag. De levering is alleen vanaf 20 euro, dit tussen 12 en 21 uur, binnen een straal van 8 km. Take-out kan tussen 12 en 21 uur. “Klanten moeten hun gsm-nummer achterlaten. We sturen een sms als we onderweg zijn en laten de bestelling achter aan de voordeur.” Wat schaft de pot? Van garnaalkroketten en ribbetjes tot salades en burrito’s. Bestellen via deze link.

Brasserie Fleur

In de Kerkstraat kan je dan weer terecht bij Brasserie Fleur, in Duffel bekend als ‘de Fleur’, dat een uitgebreid meeneemmenu voorschotelt. Steak, stooflvees, kipfilet, pasta’s, kaas- of garnaalkroketten, soep en desserten kregen allemaal een plaatjes op het menu. Bij de Fleur kan je zowel afhalen als aan huis laten leveren. Dat laatste doen de zaakvoerders gratis als het om een bestelling van meer dan 25 euro gaat. Vanaf 80 euro krijg je als klant een fles witte of rode wijn erbij. Bestellen doe je telefonisch (015/31.16.83).

‘t Duveltje

In tijden van corona kan je nog rekenen op jouw friturist. Net zoals de meeste Vlaamse frituren blijft ook frituur ‘t Duveltje op de Duffelse Bruul geopend. De openingsuren van de zaak werden wel aangepast, met alleen een middagopening op vrijdag. “Ter plaatsen consumeren mag absoluut niet. Wij moedigen dan ook sterk aan u bestelling online te plaatsen, dit zonder servicekost. Deze maatregel gaat in van zaterdag 14 maart tot en met 3 april”, klinkt het. In de frituur mogen maximum vier klanten aanwezig zijn. Bestellen doe je via deze link.

Duffelse Kebab

Voor een kebab in Duffel kan je nog steeds terecht bij... Duffelse Kebab. In de zaak in de Handelsstraat is eten nuttigen verboden, maar bestellen en afhalen kan wel. “Bestellingen kunt u vanop afstand doorgeven om vervolgens uw bestelling af te halen. Voor leveringen zijn er geen veranderingen, al verwachten wij hier wel een grotere drukte dan normaal. Wij zullen ten alle tijde ons best doen uw bestelling zo spoedig mogelijk te leveren.” Een bestelling doorgeven kan telefonisch (015/65.55.15).