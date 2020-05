VZW Sporting Club Duffel maakt doorstart op de voetbalterreinen aan de Rooienberg



Antoon Verbeeck

04 mei 2020

09u30 0 Duffel De nieuwe vzw Sporting Club Duffel heeft een stamnummer beet. Ook de gesprekken met de gemeente over het gebruik van de terreinen kenden een positieve afloop. Spelers en ouders van het ter ziele gegane KFC Duffel worden deze week ingelicht via een infobrief.

“Een nieuwe start, met een nieuwe naam, een nieuw logo en ook met een nieuwe autonome jeugdwerking onder leiding van jeugdverantwoordelijke Tim Everaerts. We willen blijvend een familiale club zijn waar iedereen zich goed voelt”, zegt voorzitter Denis Raveschot. Burgemeester Sofie Joosen (N-VA) bevestigt de overeenkomst met de vzw. “Er hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden met een delegatie van de nieuwe vzw. Uit deze gesprekken blijkt een uitermate positief engagement van vzw Sporting Club Duffel om deze situatie zo weinig mogelijk negatieve impact te laten hebben op de jeugdploegen. Er werd een akkoord bereikt over het verdere gebruik van de voetbalterreinen aan de Rooienberg. Het is een goede zaak dat de investeringen in onder andere een kunstgrasveld zullen blijven renderen voor het jeugdvoetbal in Duffel. De nieuwe vzw zal ook de jaarlijkse financiële bijdrage voor het kunstgrasveld overnemen.”