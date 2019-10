Voetbalploegen spelen nieuwe kunstgrasveld officieel in: “Clubs kunnen nu verder groeien” Els Dalemans

13 oktober 2019

18u06 0 Duffel Het nieuwe kunstgrasveld op het gemeentelijk sportcentrum aan de Heidestraat in Duffel werd zondagmiddag officieel ingespeeld. Het veld werd tijdens de officiële opening meteen optimaal benut, met 2 gelijklopende wedstrijden van de jeugdploegen én VV Duffel Dames tegen KFC Duffel Flames. “Op dit kunstgrasterrein kunnen we continu spelen, want het lijdt niet onder het slechte weer.”

“Bij slecht weer waren onze voetbalvelden vaak niet bespeelbaar, regelmatig moesten we trainingen en wedstrijden afgelasten. Voor het groeiende aantal spelers bij zowel VV Duffel Dames als KVV Duffel was dit allesbehalve leuk. We klopten daarom aan bij het lokaal bestuur, om samen een kunstgrasveld te realiseren. Aan dit project hangt immers een stevig prijskaartje”, klinkt het.

“De gemeente Duffel investeert zo’n 530.000 euro, de twee voetbalclubs investeren samen jaarlijks 10.000 euro gedurende 15 jaar. De werken aan het veld gingen begin juli van start, en we kozen ervoor om het kunstgrastapijt op te vullen met kurkkorrels in plaats van rubbergranulaat. We zijn allemaal heel tevreden met het resultaat, zeker omdat er meteen ook een nieuwe LED-verlichting, borstwering, doelen, dug-outs en ballenvangers werden geplaatst. Onze clubs kunnen nu verder groeien zonder zorgen.”