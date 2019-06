Vlaanderen Feest! strikt Loes van den Heuvel met ambianceband Antoon Verbeeck

13u04 0 Duffel Loes van den Heuvel en haar ambianceband zakken op zaterdag 6 juli naar Duffel af om voor de nodige sfeer te zorgen op Vlaanderen Feest!, op het plein aan de kapel in Duffel-Oost. De actrice, bekend van haar rol als Carmen in FC De Kampioenen, is met haar band één van de hoofdacts.

“Vorig jaar gingen we voor vier grote artiestennamen en hadden we meer aandacht voor het kinderprogramma, met alle succes van dien”, zo zegt Walter Frederickx, voorzitter van de Duffelse Cultuurraad. “De festiviteiten gaan ook in 2019 door op het plein aan de Bruul in Duffel-Oost. Deze keer gaan we opnieuw voor een topprogramma voor jong en oud.” “Vlaanderen Feest! wordt een leuke avond voor alle Duffelaars”, vult burgemeester Sofie Joosen (N-VA) aan. “Zo schotelen we kinderdisco Handjes in de Lucht voor, de Nederlandstalige set van Davy Gilles & Sasha en tot slot de Eenzaam zonder jou-band met onder andere Loes Van den Heuvel, Katy Satyn en Jonas Cole. Een veelbelovend programma lijkt me. Zoals elk jaar zijn er eveneens verschillende Duffelse verenigingen die mee hun schouders zetten onder het gebeuren en gezellige drank- en eetstandjes voorzien.” Vlaanderen Feest! start om 18 uur en is gratis bij te wonen.