Vlaamse Regering vergoedt Duffelse stormschade van maart 2019 Antoon Verbeeck

14 januari 2020

De Vlaamse Regering vergoedt ook de Duffelse stormschade van maart 2019. De Vlaamse Regering heeft beslist om de storm en rukwinden die in maart vorig jaar over ons land trokken, te erkennen als een algemene ramp. Er wordt 3,34 miljoen euro voorzien om de ingediende schadedossiers te vergoeden. Ook Duffel behoort tot het getroffen gebied. “Inwoners die een dossier hebben opgesteld, hebben tot en met dinsdag 31 maart 2020 de tijd om een dossier in te dienen bij het Vlaams Rampenfonds”, zegt burgemeester Sofie Joosen (N-VA). “Op die manier kunnen kosten gecompenseerd worden die de verzekering niet dekt.” Duffel is één van de 85 gemeenten die bij Vlaanderen een aanvraag tot erkenning van het natuurverschijnsel als ramp hadden gediend.