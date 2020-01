Vijftien autobestuurders betrapt met gsm in de hand TVDZM

27 januari 2020

08u00 0 Duffel De politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte, red.) heeft tijdens een controleactie 437 autobestuurders gecontroleerd. Hierbij werden vijftien chauffeurs geverbaliseerd. “Zij gebruikten hun gsm tijdens het rijden”, klinkt het bij de politiezone.

De politiecontrole vond plaats in de A. Stocletlaan in Duffel en richtte zich specifiek op het gebruik van de gsm achter het stuur. “Maar er werd ook gecontroleerd op gordeldracht en alcohol in het verkeer”, gaat de politie verder.

Naast de vijftien chauffeurs die een proces-verbaal kregen omdat ze hun gsm gebruikten tijdens het rijden, werden er ook nog vier inbreuken vastgesteld op het niet dragen van de veiligheidsgordel. Ook zij zullen binnenkort een boete in de brievenbus mogen verwachten.

Alcoholcontroles

Verder nam de politie ook nog bij 26 autobestuurders een ademtest af. “Allen bliezen safe”, aldus de politiezone. Er werd ook nog een pv opgesteld omdat de lading in een voertuig te groot en te gevaarlijk was. Bij twee vrachtwagens waren de technische eisen dan weer niet in orde. Ook zij kregen een proces-verbaal mee naar huis.

Tot slot werden er nog voor vier waarschuwing opgemaakt voor autobestuurders die rond reden met een defecte verlichting.