Video van leerlingen Sint-Norbertusinstituut dingt mee in Europese statistiekfinale Antoon Verbeeck

28 mei 2019

Een filmpje over vruchtbaarheidscijfer in België, gemaakt door leerlingen van het Sint-Norbertusinstituut in Duffel, vertegenwoordigt België op een Europese superfinale. In maart 2019 behaalde de school een zilveren medaille op de allereerste Belgische Statistiekolympiade voor de tweede graad - Vlaamse scholen. De drie beste teams in elke taalgroep, negen teams in totaal, werden uitgenodigd om een video te maken die mogelijk zou worden doorgestuurd als Belgische deelname aan de Europese Statistiekolympiade.

“Deze video, verplicht Engelstalig én ondertiteld, moest een statistisch onderwerp in twee minuten onderzoeken en de resultaten op een originele en aantrekkelijke manier voorstellen. TEAMSNOR, dat nu bestaat uit Fien Bourbon en Mirte De Bont koos na een brainstorm voor ‘Het vruchtbaarheidscijfer in België en hoe België zich verhoudt tot de andere Europese landen’”, deelt de school mee. “De video van TEAMSNOR werd uitgekozen om mee dingen op Europees niveau. De coach en leraar wiskunde van de leerlingen, Walter Jacobs, is erg trots, niet alleen op de leerlingen, maar ook de hartverwarmende samenwerking van alle leraren.” De video is er namelijk gekomen door vakoverschrijdend samenwerken: camerawerk, Engelse taalbegeleiding, muziekfragmentjes werden uitgewerkt tijdens de muziekles, filmpjes van baby’s van leraren...

In juni zal de Europese jury zich buigen over alle 28 inzendingen uit 14 landen. “Sint-Norbertusinstituut Duffel is uitermate fier dat leerlingen uit een Duffelse school op zo een hoog niveau kwaliteitsvol meedingen naar een prijs”, klinkt het nog.