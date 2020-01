Verenigingen organiseren Winterse Vertellingen in Duffel Antoon Verbeeck

07 januari 2020

18u32 0

Dertien verenigingen slaan op 18 januari de handen in elkaar voor de organisatie van ‘Winterse Vertellingen’ in Duffel. De startlocatie dit jaar is De Reiger, het oude post- en politiekantoor aan de Van der Lindenlaan. Deelnemers, die tussen 18 en 22 uur kunnen vertrekken, komen langs negen verschillende locaties en krijgen tien verhalen te horen. Voor één euro kan je deelnemen aan een wedstrijd. Aan de start- en aankomstlocatie kan je een pannenkoek eten en genieten van de volksdeuntjes van Volkskunstgroep De Moeffeleer.