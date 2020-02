Veertien kilometer per uur te snel op Mechelsebaan TVDZM

06 februari 2020

Op de Mechelsebaan in Duffel heeft de politie een snelheidscontrole georganiseerd. Tijdens de actie werden er 842 autobestuurders gecontroleerd, zes reden veel te snel. “Een van hen klokte af op 84 kilometer per uur”, klonk het. “Dat is maar liefst veertien kilometer per uur sneller dan toegelaten.” Alle snelheidsovertreders mogen binnenkort een proces-verbaal in hun brievenbus verwachten.