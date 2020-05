Vanaf 11 mei weer controle in blauwe zone Duffel: “Vergeet de parkeerschijf niet” Antoon Verbeeck

06 mei 2020

14u19 0 Duffel Omwille van de maatregelen rond de uitbraak van het coronavirus controleert APCOA PARKING niet meer op parkeren in de blauwe zone tot en met 10 mei. De Nationale Veiligheidsraad legde ondertussen een plan van aanpak voor om geleidelijk aan het gewone leven te hervatten. Zo zullen winkels normaal gezien hun deuren terug kunnen openen vanaf 11 mei. Daarom zal je vanaf dan ook terug je parkeerschijf moeten leggen.

“Omdat we zoveel mogelijk thuisblijven is de parkeerdruk in enkele straten gelegen in een blauwe zone sterk toegenomen. Daarom wordt er sinds 19 maart niet meer gecontroleerd op het leggen van een parkeerschijf. Zo kunnen bewoners de hele dag parkeren in de blauwe zone. Ook voor hulpverleners is dit een ontlasting”, vertelt Jos Hellemans (CD&V), schepen van Mobiliteit. “Vanaf 11 mei zal het openbare leven weer op gang komen omdat de winkels op dat moment terug hun deuren zullen openen. Vergeet zeker vanaf dan je parkeerschijf niet te leggen want dan worden er terug controles uitgevoerd. De bewoners van de betrokken straten zullen ook nog een brief in de brievenbus ontvangen.”

De politie blijft ondertussen wel zorgen voor de handhaving op parkeerovertredingen. “Uiteraard is er ook nu geen excuus voor het innemen van parkeerplaatsen voor mensen met een handicap. De tijdelijke maatregel is dus zeker geen vrijgeleide om onveilig of hinderlijk te parkeren”, stelt burgemeester Sofie Joosen.