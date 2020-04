Van vlottentocht tot Over de Brug: coronavirus steekt stokje voor tal van Duffelse evenementen Antoon Verbeeck

09u00 0 Duffel Het lokaal bestuur last in het kader van coronapreventie alle eigen evenementen af tot en met 31 augustus. Concreet betekent deze beslissing dat onder andere Over de Brug, Festival Classic en de Festivaldag van de Kunstfabriek en Vlaanderen Feest niet zullen doorgaan.

“Verder is er beslist dat de evenementen categorie 2 die gepland zijn tussen 3 mei en 31 juli niet mogen doorgaan. De organisatoren van deze evenementen werden persoonlijk gecontacteerd. Het gaat onder meer over de Oostfeesten, de rommelmarkt en de OpenluchtTD. Ook de Vlottentocht 2020 zal niet kunnen plaatsvinden. Dit type evenementen trekt veel bezoekers aan op een beperkte oppervlakte. Social distancing is moeilijk te handhaven”, klinkt het bij het lokaal bestuur. Over de kleinere activiteiten die gepland zijn na 3 mei of over de categorie 2-evenementen na 31 juli 2020 is nog geen besluit genomen. “We wachten de aangekondigde extra richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad af. Er is momenteel nog teveel onduidelijkheid over de definitie van een massa-evenement en over de timing van een eventuele versoepeling van de maatregelen. Meer informatie voor organisatoren en gebruikers van gemeentelijke infrastructuur volgt zo snel mogelijk.”