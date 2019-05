Van pony tot Vlaams trekpaard: Wesley vestigt wereldrecord door 24 uur lang paardenhoeven te verzorgen Antoon Verbeeck

28 mei 2019

14u01 0 Duffel De Duffelse paardenbekapper Wesley De Candt (32) verzorgde afgelopen weekend de hoeven van in totaal vijftig paarden: een nieuw wereldrecord. Dat stond in het teken van drie goede doelen. Wesley wacht nu op de bevestiging van Guinness World Records.

Zaterdag om half elf begon Wesley aan zijn recordpoging op het domein van 4 Feet Stables. Exact 24 uur later had de dertiger vijftig paarden bekapt (de hoeven afgevijld en verzorgd). “Tussen drie en zeven uur ‘s nachts was ik ontzettend moe en wou ik gewoon mijn bed in. Op fysiek vlak viel het allemaal goed mee. Alleen mijn rechterarm- en hand, waarmee ik de bekappingen doe, voelden nadien stijf aan”, legt Wesley uit.

Vettige friet als beloning

“Na de recordpoging ben ik iedereen gaan bedanken die me heeft geholpen om dit waar te maken en heb ik mijn bed opgezocht. Twee uurtjes later ben ik gaan stemmen en heb ik mezelf getrakteerd op een vettige friet. Dat had ik wel verdiend, vond ik. Ik had mijn zinnen gezet op het bekappen van vijftig paarden, en dat is me ook gelukt. Van een pony tot een Vlaams trekpaard van 900 kilo: ik heb ze allemaal zien passeren.”

Goede doel

Wesley ging niet alleen voor een wereldrecord 24 uur aan de slag. De Duffelaar liet zich voor zijn inspanningen sponsoren en 4 Feet Stables organiseerde tijdens de recordpoging verschillende randactiviteiten. De opbrengst van dit alles gaat naar de organisaties The Old Horse Lodge uit Laarne, SOS Wilde Dieren uit Geraardsbergen en Animu Luce uit Herselt.

4.000 euro ingezameld

“Jaarlijks probeer ik iets op poten te zetten voor goede doelen, en dit jaar was het dus een recordpoging. Het halen van een wereldrecord was niet mijn ultieme doel. Ik wou samen met 4 Feet Stables zoveel mogelijk geld inzamelen voor de goede doelen. Hoeveel we precies hebben ingezameld, weten we nog niet maar ik schat een 4.000 euro. Zaterdag kwamen er een vierhonderdtal mensen langs om de recordpoging te bekijken en een hapje te eten en op zondag waren er ook heel veel mensen aanwezig. De vele donaties worden nog verwerkt.”

Guiness World Records

“Omdat we zoveel mogelijk geld wilden inzamelen voor de goede doelen hebben we geen deurwaarder ingehuurd voor de recordpoging. Mijn marathon werd wel vanuit drie verschillende hoeken gefilmd en die beelden hebben we naar Guinnes World Records gestuurd. Op basis daarvan kunnen ze dan beslissen of het een officiële recordpoging gaat of niet. Maar nogmaals: daar draaide het niet om. Ik ga me de komende jaren nog steeds blijven inzetten voor doelen, maar een nieuwe ‘bekapmarathon” zal niet voor morgen zijn”, lacht Wesley.