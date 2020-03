Vakbonden Reynaers willen overleg rond coronavirus met directie: “Veel ongerustheid op werkvloer” Antoon Verbeeck

18 maart 2020

De vakbonden willen in overleg gaan met de directie van aluminiumbedrijf Reynaers Alimunium in Duffel om de impact van het coronavirus op het personeel te bespreken. Bij de meer dan 400 personeelsleden, die nog wel aan de slag zijn, heerst er momenteel ongerustheid over de verspreiding op de werkvloer. “De directie nam al maatregelen in het kader van de verspreiding van het coronavirus. Zo is het restaurant afgesloten, mogen de personeelsleden zich niet meer omkleden in de kleedkamers en verloopt de wissel van de shiften niet gelijktijdig. De late ploeg komt pas een kwartier na het vertrek van de vroege ploeg aan op het bedrijf. Of dit voldoende is, zal de toekomst uitwijzen. Wel is zeker dat het personeel, net zoals in verschillende andere bedrijven, erg ongerust is”, aldus Patrick Elsen van ABVV.