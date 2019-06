Vader (54) deelt kopstoot uit aan zoon: “Ruzie om bijdrage in huishouden mondde uit in vechtpartij” TVDZM

27 juni 2019

12u00 0 Duffel Een 54-jarige man uit Duffel heeft zich moeten verantwoorden voor het uitdelen van een kopstoot aan zijn zoon. De aanleiding voor de vechtpartij is een hevige discussie over de bijdrage van de zoon aan het huishouden.

Begin april 2017 belde de 25-jarige zoon naar de politie vanuit een frituur. Hij had net een kopstoot gekregen van zijn vader. De politie kwam ter plaatse en stelde vast dat de 25-jarige zoon inderdaad verwondingen vertoonde aan het aangezicht. De vader werd verhoord en gaf de feiten meteen toe. “Hij verklaarde onder meer dat hij ruzie kreeg met zijn zoon over het aandeel in het huishouden”, zei openbaar aanklager Nele Poelmans.

Zij vorderde vandaag een celstraf van vier maanden en een geldboete van 400 euro effectief. De zoon stelde zich burgerlijke partij. Sinds de feiten in 2017 verhuisde hij. Hij vroeg een schadevergoeding van 3.000 euro. “Opmerkelijk is dat hij kort voor de feiten zijn bril afzette. Dat is toch een teken dat hij wist wat hij zou doen”, zei de raadsman van de 25-jarige.

Bij de verdediging vroegen ze aan de rechtbank om niet in te gaan op de gevorderde straf. “Mijn cliënt is beroepsmilitair”, reageerde de advocate van de man. “Bovendien beseft hij dat hij zo niet mocht reageren. Hij heeft intussen al drie keer geprobeerd om contact op te nemen met zijn zoon om alles uit te praten.” Een vonnis volgt op 11 september