Urban explorers dringen binnen in leegstaand ziekenhuis. “Zelfs de liften werken nog!” Wannes Vansina

10 november 2019

20u03 66 Duffel Een groepje urban explorers heeft zondag een filmpje gedeeld van een bezoek aan het leegstaande ziekenhuis in Duffel. Ze doolden onder meer door het verloskwartier, de operatiezalen en het “facking ziek” mortuarium en verbaasden zich erover dat in grote delen van de campus de elektriciteit en de liften nog werken.

Het Nederlandse Urbex Explore bracht vorige week zaterdag een bezoek aan het ziekenhuis na een tip. Zondag zetten ze de beelden van hun bezoek online. “Het was een unieke ervaring. Het bezoek was meer dan we ervan hadden verwacht. De elektriciteit werkte nog, de beveiligingscamera’s stonden nog aan. Heel apart om te zien”, zegt ‘presentator’ Davy Podrabsky.

Binnen geraken was een koud kunstje. De garagepoort stond open. “Meestal is het niet moeilijk om in oude gebouwen binnen te komen omdat andere ons al zijn voorgegaan. Dat was hier ook het geval.”

Adrenalinekick

De urbexers troffen ook sporen van krakers en vandalen aan. In een ruimte waren alle spiegels stukgeslagen, in een andere lagen matrassen, boodschappentassen en etensresten. “Het lijkt er wel op dat hier mensen een tijdje hebben gewoond.”

Maar het merendeel van de ruimten bleek nog in redelijke staat. Heel wat meteriaal is blijkbaar blijven staan in de kamers en gangen. “Ik hou mooie herinneren over aan het bezoek. Urban exploring is een hobby. We doen het voor de spanning, de adrenalinekick.”

Hij benadrukt ook dat ze enkel filmen, maar niks meenemen of stukmaken. “Eigenaars zien dat we niks kwaads in de zin hebben. Vandaar dat ze ons doorgaans ongemoeid laten. In Maaseik zijn we wel eens gepakt, maar kwamen we er met een waarschuwing vanaf.”

Onderzoeksrechter

Er werd al meermaals ingebroken in het leegstaande ziekenhuis. Op 24 oktober zette de politie nog een helikopter in bij de zoektocht naar indringers. Een dag eerder verscheen een 34-jarige man uit Nijlen voor de onderzoeksrechter nadat hij elektrisch materiaal had gestolen.

AZ Sint-Maarten was vandaag niet bereikbaar voor commentaar. De gebouwen zouden eind dit jaar of begin dit jaar worden gesloopt. Een nieuwe bestemming voor de site is er nog niet.