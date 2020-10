Twintiger wil werkstraf na uitdelen van kopstoot Tim Van Der Zeypen

05 oktober 2020

14u25 0 Duffel Een 27-jarige man uit Duffel is vandaag een werkstraf komen vragen aan de rechter in Mechelen. De twintiger tekende verzet aan tegen een vonnis uit 2019.

De jongeman werd toen veroordeeld tot een celstraf voor het uitdelen van een kopstoot en enkele vuistslagen. Dat gebeurde in Lier. “Het slachtoffer was een man die te intiem stond bij zijn toenmalige ex-vriendin en huidige vriendin”, zei de openbaar aanklaagster. De feiten werden niet betwist. De twintiger zelf vertelde rechter Erika Colpin dat hij in de fout is gegaan. “Maar het kwam door de alcohol. Daardoor zijn mijn stoppen doorgeslagen”, zei de twintiger.

Ondergeschikt vroeg zijn advocate een straf met uitstel. De openbaar aanklaagster verzette zich daar tegen en vroeg de bevestiging van het oorspronkelijke vonnis. “Meneer heeft veertien veroordelingen opgelopen voor verschillende agressiefeiten”, besloot de aanklaagster. “Hij heeft zelfs al een werkstraf gekregen, maar heeft nooit de motivatie getoond om aan die agressie te werken en zijn leven op de rails te krijgen.” Vonnis volgt op 2 november.