Twintiger opgepakt voor heftige vechtpartij op fuif TVDZM

03 juli 2019

16u45 0 Duffel Politie en parket hebben een twintigjarige man uit Hove opgepakt voor een zware vechtpartij op een fuif in Duffel. Het slachtoffer kreeg een vuistslag, verloor het bewustzijn en ligt nu nog steeds in het ziekenhuis. De onderzoeksrechter liet de man vrij onder strikte voorwaarden.

Afgelopen zaterdag moest de politie omstreeks 3.40 uur uitrukken naar de fuif van studentenclub Mereta langs de Spoorweglaan in Duffel. “Wanneer de muziek al uit stond en iedereen de fuif begon te verlaten, ontstond er een discussie tussen twee twintigers”, vertelt de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. “Een 23-jarige man uit Duffel kreeg een stevig vuistslag en viel op de grond. Hij verloor ook het bewustzijn en liep ernstige verwondingen op.” Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hij had ernstige verwondingen opgelopen en ligt momenteel nog steeds in het ziekenhuis. “Op basis van getuigenissen van aanwezige jongeren, die eveneens aanwezig waren, kon de lokale politie BoDuKaP de verdachte snel identificeren en arresteren”, meldt het parket nog. De twintigjarige uit Hove zou intussen al uitgebreide verklaringen hebben afgelegd. Dat gebeurde tijdens zijn verhoor bij de Mechelse onderzoeksrechter. De twintiger werd wel opnieuw vrijgelaten onder strenge voorwaarden. “Het onderzoek naar de aanleiding en de vechtpartij zelf zullen verder onderzocht worden”, besluit het parket.