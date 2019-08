Twee nachten werken en verkeershinder aan Netebrug Antoon Verbeeck

26 augustus 2019

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkt op dinsdag en woensdag aan de aan de brugvoegen van de Netebrug in Duffel. De werken vinden ’s nachts plaats. Er blijft steeds verkeer in beide richtingen mogelijk.

Op de Onze-Lieve-Vrouwlaan (N14) wordt er twee nachten gewerkt aan de brugvoegen van de brug over de Nete. In maart werden de brugvoegen zelf al vervangen. Op 27 en 28 augustus zal de aannemer de voegen in het fiets- en voetpad vernieuwen. Om de hinder te beperken zullen de werkzaamheden telkens tussen 20 en 6 uur plaatsvinden. “Dinsdagnacht wordt er gewerkt op de brug langs de kant richting Lier. Het voetpad, het fietspad en de rijstrook richting Lier worden ingenomen. Voetgangers en fietsers kunnen de rijstrook richting Lier gebruiken om de werken te passeren. Autoverkeer kan beurtelings passeren met behulp van tijdelijke verkeerslichten”, klinkt het. “Tijdens de nacht van woensdag 28 augustus werkt men langs de kant richting Mechelen. Het voetpad en de rijstrook richting worden ingenomen. Voetgangers kunnen het voetpad aan de overzijde nemen. Autoverkeer kan beurtelings passeren met behulp van tijdelijke verkeerslichten.” AWV geeft nog mee dat werken aan brugvoegen zeer weersgevoelig. “Bij regen of te lage temperaturen kunnen ze niet plaatsvinden en kan de planning nog wijzigen.” De meest actuele informatie is steeds terug te vinden op www.wegenenverkeer.be/duffel.