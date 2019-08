Treinverkeer stilgelegd na aanrijding ter hoogte van station TVDZM

15 augustus 2019

12u35 0

Het treinverkeer tussen Brussel en Antwerpen is donderdagvoormiddag stilgelegd na een aanrijding in Duffel. Alles wijst in de richting van een wanhoopsdaad. De aanrijding gebeurde op zo’n tweehonderd meter van het station van Duffel. Op de trein zitten er zo’n 250-tal pendelaars. Zij worden geëvacueerd en zullen hun reis kunnen verder zetten met de bus. “Het treinverkeer over de vier sporen werd stilgelegd op vraag van de hulpdiensten”, vertelt Frédéric Petit van spoorwegbeheerder Infrabel. “Omstreeks 12.20 uur mocht het treinverkeer opnieuw door. Er zijn wel nog gevolgsvertragingen.” De NMBS zette intussen vervangbussen in.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op zelfmoord1813.be.