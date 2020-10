Tiener riskeert twee jaar cel voor inbraken in scholen Tim Van Der Zeypen

13u20 1 Duffel Een negentienjarige jongeman heeft zich vandaag moeten verantwoorden voor twee inbraken en drie inbraakpogingen in Duffel. Hij viseerde veelal scholen en ging er vervolgens vandoor met koekjes en melk. “Hij stond er alleen voor en was enkel op zoek naar voedsel”, zei zijn advocaat.

De inbraken en inbraakpogingen dateren van afgelopen zomer. Bij de laatste inbraak op 24 juli bij de Vrije Basisschool van Duffel in de Stationsstraat werd hij op heterdaad betrapt. De negentienjarige werd opgepakt en kon gelinkt worden aan vier andere feiten. Naast drie scholen ging het ook nog om het sportcomplex van Duffel. Na zijn arrestatie werd hij aangehouden door de onderzoeksrechter in Mechelen en sindsdien zit hij in de gevangenis. En dat leek hij niet erg te vinden.

“Het is beter zo. In de gevangenis krijg ik eten en kan ik slapen”, verklaarde hij aan de onderzoeksrechter. Zijn raadsman Erik Bertels verduidelijkte: “Hij vluchtte samen met zijn moeder vanuit Somalië. Eerst naar Syrië, maar dan naar België. Nadat hij afstudeerde, pleegde hij zijn eerste feit. Toen hij de gevangenis mocht verlaten, werd hij thuis buitengezet en ging hij op zoek naar eten en een plaats om te slapen. Zo kwam hij uiteindelijk ook in Duffel terecht.”

Sinds hij meerderjarig is, liep hij volgens het parket de ene veroordeling na de andere op. Enkele dagen voor deze feiten werd hij nog veroordeeld door de rechtbank voor gelijkaardige feiten. Voor het parket waren zijn kansen op. “We komen ook heel zelden iemand tegen die graag in de gevangenis wil zitten”, zei openbaar aanklager Karel Berteloot. Hij vorderde een celstraf van twee jaar effectief. De verdediging betwistte twee inbraakpogingen en vroeg enige mildheid.

Een vonnis in de zaak volgt op 26 oktober.