Test van BE-Alert bij Duffelaars Antoon Verbeeck

29 september 2020

13u00 0 Duffel BE-Alert test op donderdag 1 oktober in verschillende gemeenten haar alarmeringssysteem. Ook Duffel doet mee. Alle inwoners die ingeschreven zijn op BE-Alert zullen die dag een testbericht via e-mail of sms ontvangen.

“Door BE-Alert te testen, kan onze gemeente de procedures inoefenen. Bovendien willen we hiermee onze inwoners bewust maken van het feit dat het belangrijk is om meteen op de hoogte te zijn bij een noodsituatie. Momenteel zijn er 2.033 inwoners ingeschreven op BE-Alert. Deze test is daarom ook de ideale gelegenheid voor inwoners die nog niet zijn ingeschreven om dit te doen of om hun gegevens te actualiseren op de website www.be-alert.be”, vertelt burgemeester Sofie Joosen (N-VA)

Registreren doe je door het inschrijvingsformulier op www.be-alert.be zo volledig mogelijk in te vullen. Het is ook belangrijk dat je jouw profiel op BE-Alert goed onderhoudt. Je kan jouw persoonlijke gegevens op elk moment aanvullen, wijzigen of zelfs verwijderen. Bovendien kan je tot vijf adressen registreren. Voeg dus naast je thuisadres zeker ook je werkplaats en enkele andere belangrijke adressen toe (bv. familie).