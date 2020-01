Tandarts komt tanden poetsen van kleuters ‘t Kompas Antoon Verbeeck

29 januari 2020

De kinderen van basisschool ’t Kompas in Duffel werkten een ganse week rond het thema mondhygiëne. De school wou hiermee het belang van mooie, gezonde tanden onderstrepen. Bij de kleuters kwam er een tandarts mee de tanden komen poetsen en in de lagere school werkten ze met een tandenpoetskaart of een plakverklikker. Ook het belang van gezonde voeding kwam aan bod.