Studenten SNOR creëren ‘ontwikkelingswandeling’ voor Duffelse parken

01 juli 2020

13u07 0 Duffel Studenten kinderzorg van het Sint-Norbertusinstituut (SNOR) in Duffel ontwikkelden een natuurwandeling in het Muggenbergpark en het park rond kasteel Ter Elst voor baby’s en hun ouders in samenwerking met het lokaal bestuur Duffel.

Naar aanleiding van de berichtgeving van Kind en Gezin dat kleine kinderen te weinig in de buitenlucht vertoeven, zochten de leerlingen van het zevende jaar Kinderzorg een manier om ouders met hun kleine kinderen naar buiten te lokken. Zo ontstond het idee om een wandeling met informatie voor de ouders van jonge kinderen te organiseren: de ‘ontwikkelingswandeling’. Het lokaal bestuur ging in op de vraag van de school om deze infoborden in het park te mogen plaatsen en wist budget vrij te maken voor de productie en plaatsing. “Ik ben zeer blij met zo’n initiatief. De nodige informatie die op een leuke manier aangeboden wordt door deze enthousiaste groep studenten en dat dan nog in de buitenlucht van onze Duffelse parken, kan ik als schepen van gezin en gezondheid alleen maar toejuichen”, zegt schepen Luc Van Houtven (CD&V).

Puzzel

Als concept kozen de studenten voor een grote puzzel. De studenten stellen de ontwikkeling van de kinderen voor als puzzelstukjes die bij elkaar horen en steeds verder uitgroeien tot één groot geheel. Elke student was verantwoordelijk voor een bepaalde leeftijdscategorie en ging op zoek naar tips en ‘wist je datjes’. Per infobord zongen de studenten één liedje in. Het geluidsbestand kunnen ouders én baby’s of kinderen beluisteren via een QR-code op de borden. “Het was een boeiend leerproces. De studenten zijn zeer tevreden met het eindresultaat dat mooi gelay-out is door de communicatiemedewerkers van Sint-Norbertus Duffel. Ze hopen dat ouders en hun kinderen er veel plezier aan beleven. We zijn blij dat het lokaal bestuur Duffel ons van bij het begin met dit project heeft gesteund”, aldus begeleidend leerkracht Mie Michiels.