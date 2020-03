Student brengt vijverbodem in Muggenbergpark in kaart zonder nat pak, maar met drones Els Dalemans

18u29 0 Duffel Bezoekers van het Muggenbergpark in Duffel zagen zaterdag urenlang drones vliegen boven de vijver. De toestellen maakten deel uit van de eindejaarsopdracht van vier studenten van het Sint-Ritacollege in Kontich. “Met de drones en een sonarboei brachten we de vijverbodem in kaart. Duffel kan nu verder aan de slag met deze gegevens”, zegt student Dries Sapion.

Sapion is al jarenlang gepassioneerd door drones, door de jaren heen evolueerden zijn toestellen van speelgoed naar professioneel materiaal. Hij heeft ondertussen 16 exemplaren in huis, en bezit ook een officieel diploma als ‘klasse 2 dronepiloot’. De student moest dan ook niet lang nadenken over zijn eindejaarsopdracht.

“We kwamen op het idee om de bodem van een vijver in kaart te brengen met de hulp van een drone. Die hangt twee tot drie meter boven het water, en is met een kabel verbonden met een sonarboei. Deze boei wordt getrokken door de drone, en meet onderweg alles onder water: de diepte, het bodemreliëf, de plantengroei en meer. We gingen ook met een thermische camera aan de slag, om het onderzoek zo volledig mogelijk te voeren”, zegt Sapion.

“Met deze werkwijze krijg je een volledig overzicht van de vijver, van op de oever. Via een wifiverbinding werden alle gegevens meteen doorgestuurd naar een laptop. We kozen voor de vijver achteraan in het Muggenbergpark, omdat de oevers hier niet al te dicht begroeid zijn. We wilden immers vermijden dat te veel struiken en takken onze drones zouden hinderen. We gaan de resultaten van ons onderzoek niet alleen voor school gebruiken, maar zullen deze zeker ook aan de gemeente Duffel bezorgen. Ook voor hen is de informatie nuttig: een sonarboei detecteert immers ook afval of fietsen die in de vijver gedropt werden, men weet nu waar precies in de vijver slib moet geruimd worden, enzovoort.”