Strips en retro staan centraal tijdens Dag van de Kringwinkel bij Opnieuw & Co Antoon Verbeeck

08 oktober 2019

Bij Opnieuw & Co kan je op zaterdag 19 oktober koopjes doen tijdens de Dag van de Kringwinkel. Dit jaar staat de jaarlijkse Dag van de Kringwinkel in het teken van strips en retro. “In alle filialen zullen echte pareltjes te vinden zijn. Superheldencomics van Batman of de Rode Ridder en zelfs originele Suske en Wiske-strips. Opnieuw & Co krijgt ze allemaal binnen en op 19 oktober worden ze in groten getale verkocht. Naar jaarlijkse gewoonte zal er ook een flink aanbod retrogoederen te vinden zijn in al onze winkels”, zegt directeur en stichter van Opnieuw & Co Koen Goemans. Opnieuw & Co vind je in onze regio in Duffel, Lier en Kessel. Er zijn ook vestigingen in Mortsel en Kontich.